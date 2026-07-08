La exministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Martha Yañez Eid, presentó su renuncia irrevocable al presidente Rodrigo Paz mediante una carta en la que argumenta motivos personales de salud y realiza un balance de su gestión, además de dejar una agenda de proyectos para dar continuidad al trabajo institucional.

Gestión de Yañez

En la misiva, Yañez recuerda que asumió el cargo con el propósito de fortalecer el turismo, la gastronomía y la cultura como motores para la recuperación económica del país y destaca que, pese a las dificultades ocasionadas por los bloqueos y la conflictividad social, su despacho impulsó iniciativas orientadas a la reactivación de estos sectores.

Entre las principales acciones menciona la presentación del Plan de Acción de Emergencia para los sectores turístico, gastronómico y cultural, además de una estrategia de promoción internacional que contempla la participación de Bolivia en ferias especializadas en Argentina, Chile y Brasil. También informó que la construcción de la Marca País para turismo concluyó su primera etapa de investigación y se encuentra lista para avanzar hacia el diseño de su identidad visual y estrategia de posicionamiento.

Proyectos en Cultura y Gastronomía

En materia cultural, la exautoridad resaltó la campaña “Nuestras danzas son nuestra identidad”, la organización de la XIII versión del Premio Eduardo Abaroa y la elaboración del proyecto de ley para incorporar el Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ) a la administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Asimismo, destacó los trabajos de restauración de la Casa de la Libertad, la Casa Nacional de Moneda y el templo de San Juan del Oro.

Respecto al área gastronómica, informó que se certificaron internacionalmente 72 establecimientos en Oruro y Sucre y que quedó listo el proyecto de Ley Nacional de Preservación, Fomento y Puesta en Valor de los Sistemas Alimentarios y de la Cadena Productiva de la Gastronomía Boliviana, actualmente en proceso de socialización. También anunció la organización del evento “Encuentro de Dos Mundos”, que reunirá en La Paz a representantes de la alta cocina y de la gastronomía popular, además de nuevos procesos de certificación en Beni, Cochabamba y Tarija.

Avances en el Legislativo

La carta también señala que fueron elaborados el proyecto de Ley de Turismo Sostenible, el Plan Maestro de Turismo y el proyecto de Ley del Fondo de Fomento al Turismo, iniciativas que buscan consolidar un mecanismo de financiamiento para fortalecer la promoción, infraestructura y competitividad del sector. A ello se suma el desarrollo del Sistema Nacional de Inteligencia Turística, cuya presentación está prevista para octubre.

Entre los proyectos de infraestructura turística, Yañez destacó la conclusión del restaurante turístico de Berque, en Villazón; la entrega del restaurante turístico de San Pablo de Lípez y la ampliación del Parque Cretácico de Cal Orck'o, en Sucre, como parte de los programas PDUL y Conoce Bolivia.

Agradece por la oportunidad

La exministra indicó que el informe final de gestión será remitido en los próximos días al despacho presidencial y solicitó la pronta designación de una nueva autoridad para garantizar la continuidad de los programas y proyectos en ejecución.

Finalmente, agradeció la confianza depositada durante su gestión y afirmó que deja el cargo con satisfacción por el trabajo realizado. “Me retiro con la satisfacción de haber servido a Bolivia, el mayor honor que la vida me pudo conceder”, concluye la carta.

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