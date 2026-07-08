Salud: existen Bs 35 millones para cancelar deudas a centros de hemodiálisis, pero falta documentación

En medio de la vigilia instalada por pacientes renales en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, el Ministerio de Salud y Deportes aseguró que la atención de hemodiálisis está garantizada y atribuyó parte de los retrasos en los pagos a la falta de regularización documental de algunos centros privados.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Deportes, Mayber Aparicio Loayza, informó que el departamento de Santa Cruz cuenta con 25 centros de hemodiálisis, de los cuales 10 son privados y 15 públicos, que atienden a 1.756 pacientes renales, de los cuales aproximadamente 1.400 viven en la capital cruceña y más de 350 en provincias.

La autoridad explicó que al inicio de la actual gestión encontraron deudas acumuladas desde 2024, e incluso obligaciones pendientes de hasta dos años con algunos establecimientos.

“Cuando ingresamos a esta gestión había centros a los que se les debía desde el año 2024, con deudas de entre 16 y 25 meses. Eran deudas históricas”, señaló Aparicio.

Respecto a los reclamos de los centros privados, precisó que el Ministerio ya realizó pagos importantes durante los últimos meses. Según detalló, se cancelaron 40 millones de bolivianos correspondientes al último cuatrimestre de 2025 y otros 12 millones de bolivianos durante la gestión 2026 a centros que cumplieron con los requisitos administrativos.

No obstante, indicó que todavía existen establecimientos que no pueden recibir los desembolsos porque no concluyeron la presentación de la documentación exigida.

“Tenemos un colchón de 35 millones de bolivianos listos para hacer los pagos, pero primero deben regularizar la documentación. Debe existir respaldo de las hemodiálisis realizadas y de los pacientes atendidos para garantizar la transparencia del proceso”, explicó.

Aparicio informó que tres de los diez centros privados del departamento aún no regularizaron su documentación, por lo que deberán presentar los respaldos correspondientes de los meses observados para acceder a los pagos pendientes.

Asimismo, aclaró que los retrasos también alcanzan al sistema público, donde aún existen procesos administrativos pendientes para concluir el saneamiento de algunos pagos correspondientes a la gestión 2025.

Mientras tanto, pacientes renales mantienen una vigilia iniciada el martes en el centro de Santa Cruz, preocupados por la continuidad del tratamiento que muchos reciben tres veces por semana.

Ante esa situación, el Ministerio envió un mensaje de tranquilidad a los pacientes y reiteró su compromiso de garantizar el servicio.

“A los 1.756 pacientes que realizan hemodiálisis en el departamento de Santa Cruz les garantizamos que vamos a honrar los pagos y que las hemodiálisis continuarán con normalidad. Vamos a realizar los pagos correspondientes a los 25 centros de hemodiálisis del departamento”, afirmó la autoridad.

Aparicio reiteró que el compromiso del Gobierno se extiende a todos los pacientes renales del país.

“Garantizamos la hemodiálisis a los pacientes a nivel nacional”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play