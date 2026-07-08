¿Jugará Tchouameni ante Marruecos? La gran duda de Francia antes del duelo

Aurélien Tchouameni, centrocampista de la selección de Francia, “se siente mejor” de sus molestias físicas, pero sigue en duda para el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos de este jueves, tras perderse por ese motivo el duelo anterior en octavos frente a Paraguay del pasado sábado.

Así lo explicó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en Boston.

“No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor”, aseguró.

Y avanzó que el centrocampista del Real Madrid, tras seguir un plan individualizado, puede que forme parte del entrenamiento con el grupo de este miércoles de la selección francesa.

“Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles”, añadió Deschamps, con lo que dispondrá listo para el choque de Marcus Thuram, ya recuperado de una lesión.

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