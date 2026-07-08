"Robados a plena luz del día": estalla la prensa egipcia tras caer ante Argentina

La agónica remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto en la cancha, sino también una ola de críticas en la prensa egipcia. Los principales medios del país coincidieron en denunciar el arbitraje del francés François Letexier y aseguraron que la eliminación de "los Faraones" estuvo marcada por decisiones que consideran perjudiciales.

Uno de los diarios más influyentes, Al-Ahram, aseguró que existía una "indignación mundial por la polémica decisión arbitral que negó a Egipto una victoria histórica sobre Argentina". El medio calificó el desenlace como "un final desgarrador" y sostuvo que el encuentro "será recordado menos por la resistencia de Argentina y más por la tormenta de controversia que rodeó el arbitraje", al afirmar que jugadores, comentaristas y aficionados quedaron cuestionando la imparcialidad del resultado.

Foto: Captura de pantalla de los diarios digitales de Egipto.

El mismo periódico también destacó las declaraciones del seleccionador Hossam Hassan, quien aseguró que "el Mundial se trata de marketing. Querían que Messi permaneciera en el torneo el mayor tiempo posible".

En otra de sus publicaciones, Al-Ahram resaltó que "los Faraones se despidieron del torneo con la frente en alto, tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial", además de elogiar la actuación del arquero Mostafa Shobeir, a quien describió como "el héroe del partido" por sus intervenciones frente al campeón del mundo.

Por su parte, Al-Masry Al-Youm reflejó el sentimiento de buena parte de la afición con un artículo titulado "Enojo por el arbitraje y orgullo por los héroes", mientras que en otra publicación afirmó que "la dimisión de Infantino como presidente de la FIFA es una demanda popular tras los acontecimientos del partido entre Egipto y Argentina".

Las críticas también apuntaron directamente al juez del compromiso. El portal deportivo FilGoal publicó un artículo bajo el título "Un historial espeluznante de errores garrafales. Letexier, el héroe del partido Egipto-Argentina", en el que repasó decisiones polémicas tomadas por el árbitro durante su carrera.

Según el medio, Letexier anuló un gol de Mustafa Zico por una infracción previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez y, además, no sancionó un supuesto penal sobre Mohamed Salah en el tiempo añadido, una jugada que terminó derivando en el tercer gol argentino.

A las críticas también se sumó Al-Wafd, que publicó una nota sobre el "expediente negro" del árbitro francés y, además, se hizo eco de investigaciones relacionadas con el manejo de las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino con un artículo titulado "Tras la polémica del VAR contra Egipto, Estados Unidos inició investigaciones sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino durante el Mundial".

Pese a la eliminación, la mayoría de los medios egipcios coincidieron en destacar la entrega de su selección y sostuvieron que el equipo dejó una imagen competitiva frente a la vigente campeona del mundo, aunque insistieron en que el arbitraje marcó el desenlace de uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play