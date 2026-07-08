¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y este jueves ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final. Francia y Marruecos se enfrentarán desde las 16:00 (hora de Bolivia) en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Los fanáticos podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de Red Uno, que transmitirá el encuentro por su señal de televisión abierta, además de su plataforma reduno.com.bo y sus canales oficiales de TikTok y YouTube de Red Uno de Bolivia.

La cobertura comenzará antes del pitazo inicial. Desde las 15:40, Red Uno presentará una previa especial con el análisis del encuentro, las posibles alineaciones, la actualidad de ambas selecciones y todos los detalles de un duelo que promete grandes emociones.

Francia llega a esta instancia tras superar por 1-0 a Paraguay en los octavos de final, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé en un partido que estuvo marcado por la polémica.

Por su parte, Marruecos dio uno de los golpes de la fase anterior al eliminar al anfitrión Canadá con una contundente victoria por 3-0, asegurando su clasificación en los minutos finales del compromiso.

El ganador de este atractivo cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre España y Bélgica.

La invitación está hecha para vivir este choque de alto nivel junto a Red Uno, con una cobertura completa desde la previa hasta el análisis final de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final.

Mira la programación en Red Uno Play