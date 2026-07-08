Así se prepara Erling Haaland para brillar en el Mundial 2026 y evitar lesiones

Erling Haaland no solo destaca por sus goles en el Mundial 2026, sino también por el exigente trabajo físico que realiza para mantenerse en la élite y reducir el riesgo de lesiones durante el torneo.

Cuidado de la biomecánica de Haaland

El delantero de la selección de Noruega ha confiado parte de su preparación al experto libanés en biomecánica John Haddad, quien desarrolla un método de entrenamiento enfocado en optimizar el movimiento del cuerpo, mejorar la explosividad y fortalecer la mecánica corporal del atacante.

Este sistema busca potenciar el impulso y la velocidad de Haaland, además de corregir patrones de movimiento para disminuir el desgaste físico que supone una competencia de alta intensidad como la Copa del Mundo.

Evitando lesiones para la fase final del Mundial 2026

El trabajo con Haddad también está orientado a preservar la condición física del goleador a largo plazo, evitando sobrecargas musculares y lesiones que puedan afectar su rendimiento tanto con Noruega como en su carrera profesional.

Gracias a esta preparación especializada, Haaland ha llegado al Mundial 2026 en un gran momento futbolístico y físico, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo y una de las principales figuras de la competencia.

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