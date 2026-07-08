¡Escándalo! Europa pide investigar a Gianni Infantino por el caso Balogun

La controversia por la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 llegó al Parlamento Europeo. Un grupo de eurodiputados promovió una iniciativa para que las federaciones de fútbol de los 27 países de la Unión Europea soliciten a la FIFA una investigación sobre el procedimiento que permitió dejar sin efecto la suspensión del jugador.

La petición fue plasmada en una carta dirigida a las federaciones europeas, en la que los legisladores sostienen que es necesario revisar cómo se tomó la decisión en el denominado "caso Balogun". El documento señala que las asociaciones nacionales, en su calidad de miembros de la FIFA, deben pedir explicaciones sobre el proceso utilizado para revertir la sanción.

El origen de la polémica se remonta al partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, cuando Balogun fue expulsado y recibió una suspensión automática de un encuentro. No obstante, antes del compromiso de octavos de final frente a Bélgica, la FIFA anuló el castigo mediante un mecanismo que, según diversos cuestionamientos, no tenía antecedentes en una Copa del Mundo desde que se instauró el sistema de tarjetas rojas.

Las dudas aumentaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que conversó telefónicamente con Gianni Infantino sobre la expulsión del atacante. Aunque aseguró que no pidió un trato preferencial, manifestó que consideraba injusta la sanción y posteriormente agradeció públicamente al presidente de la FIFA por haberla revertido.

Frente a esas versiones, Infantino afirmó que durante esa conversación explicó que el órgano disciplinario de la FIFA actúa de manera independiente y que sus resoluciones no están sujetas a decisiones de la presidencia del organismo.

La medida también provocó reacciones en el fútbol europeo. La UEFA calificó la revocación de la sanción como una decisión "sin precedentes, incomprensible e injustificable", mientras que la Federación Belga de Fútbol presentó una protesta formal al considerar que Balogun no debía estar habilitado para disputar el encuentro de octavos de final.

Las críticas también llegaron desde las instituciones europeas. El comisario europeo de Deporte, Glenn Micallef, calificó la resolución como una "decisión equivocada", en tanto que los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang impulsan la recolección de apoyos para presentar oficialmente la solicitud de investigación.

Además de esclarecer lo ocurrido en el caso Balogun, los legisladores plantean que, si se demuestra una vulneración de las normas de neutralidad política, los altos responsables de la FIFA deberán asumir las responsabilidades correspondientes. Asimismo, recordaron que anteriormente otro grupo de eurodiputados ya había pedido investigar la concesión del Premio de la Paz de la FIFA al presidente Donald Trump.

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