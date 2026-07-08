Messi habló con Red Uno tras la remontada: “Argentina nunca baja los brazos”

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha tras la remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El capitán argentino habló con la Red Uno de Bolivia, y resaltó la fortaleza mental del equipo para revertir un partido que parecía complicado tras comenzar perdiendo 2-0.

“Este equipo es increíble, la verdad que no baja nunca los brazos. Se había puesto fea la verdad con el 2-0 y así que todos insistimos en encontrar el gol de Cuti todavía con mucho tiempo”, expresó Messi.

El delantero argentino destacó la actitud del plantel y aseguró que una de las principales virtudes de esta selección es la capacidad de competir hasta el final.

“Este grupo, yo muchas veces lo dije, no se cansa de competir, de intentarlo cuando la cosa se pone fea. Sigue de la misma manera, siguen creyendo”, afirmó.

Messi también señaló que la victoria tiene un significado especial por la alegría que genera en los aficionados argentinos y por el esfuerzo realizado por todo el equipo.

“Esto lo conseguimos por toda la alegría que le dimos a la gente y que nos dimos. Una vez más lo seguimos intentando y gracias a Dios todo salió bien”, manifestó.

Con la clasificación a los cuartos de final, el capitán aseguró que el triunfo quedará marcado en la historia de la selección argentina y que el equipo continuará luchando por llegar más lejos en el Mundial.

“Es algo muy lindo que va a quedar en la historia de la selección argentina, va a seguir en la lucha”, concluyó Messi en declaraciones con la presencia de Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play