Video revela el momento en que Hossam Hassan increpó a Scaloni tras el triunfo argentino

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Tras el agónico triunfo 3-2 ante Egipto, una escena de tensión se vivió camino a los vestuarios y quedó registrada en un video grabado con un celular.

El protagonista fue Hossam Hassan, entrenador de la selección egipcia, quien intentó increpar a Lionel Scaloni luego de la remontada argentina que dejó eliminado al conjunto africano.

Según se observa en las imágenes, mientras Ibrahim Hassan, hermano y asistente del técnico egipcio, continuaba discutiendo en medio del tumulto rumbo a los camarines, Scaloni apareció caminando solo hacia el vestuario.

Al pasar por el sector y apartar a Ibrahim para seguir su camino, Hossam Hassan advirtió la presencia del entrenador argentino, se dio vuelta y comenzó a gritarle.

Scaloni no respondió y continuó caminando, pero el técnico egipcio insistió con gestos y frases en tono de reclamo. La situación generó tensión entre los presentes, por lo que una persona se interpuso para evitar que el cruce pasara a mayores.

El video muestra la actitud desafiante de Hassan, aunque no permite observar con claridad la reacción completa de Scaloni. La grabación se corta justo cuando la tensión aumentaba, por lo que no se conoce con exactitud cómo terminó el episodio.

Pese al momento incómodo, ambos entrenadores aparecieron posteriormente en público sin consecuencias físicas, por lo que el incidente no habría pasado a mayores.

Sin embargo, el enojo del entrenador egipcio continuó en conferencia de prensa. Allí, Hassan lanzó fuertes críticas por lo ocurrido durante el partido y cuestionó el arbitraje, en medio de la bronca por la eliminación de su selección.

Durante el encuentro, el banco de Egipto ya había protagonizado varios momentos de tensión. Tras el tercer gol argentino, un integrante del cuerpo técnico egipcio fue expulsado luego de ingresar al campo para reclamar e increpar a Alexis Mac Allister.

El partido, que ya venía cargado de polémicas por decisiones arbitrales discutidas por Egipto, terminó dejando una postal inesperada fuera de la cancha: gritos, gestos y un cruce que la transmisión oficial no mostró, pero que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Argentina, mientras tanto, mantiene su clasificación a los cuartos de final y sigue en carrera en el Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play