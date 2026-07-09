Marruecos afrontará uno de los partidos más importantes de su historia en la Copa del Mundo sin su máximo referente en ataque. El seleccionador Mohamed Ouahbi confirmó este jueves que Ismael Saibari no podrá disputar el encuentro de cuartos de final frente a Francia debido a la lesión que arrastra desde los octavos de final.

El atacante sufrió molestias durante el compromiso ante Canadá, el pasado 4 de julio, y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 20 minutos, siendo reemplazado por Rahimi. Desde entonces, el futbolista realizó trabajos de recuperación con la intención de llegar al choque frente al conjunto francés, aunque solo pudo entrenarse en el gimnasio y nunca se reincorporó a las prácticas con el resto del plantel.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Ouahbi despejó cualquier duda sobre el estado de su plantilla y confirmó la ausencia del delantero.

"Todo el mundo estará disponible para jugar ante Francia, excepto Ismael Saibari. Este partido de cuartos de final llega demasiado pronto para él", señaló el entrenador.

La baja representa un duro golpe para el conjunto marroquí, ya que Saibari se había consolidado como el máximo goleador del equipo y una de las principales figuras de la campaña mundialista. Su rendimiento ofensivo lo convirtió en una pieza clave del seleccionado africano.

Pese a la ausencia de su delantero, el técnico marroquí transmitió confianza en las posibilidades de su equipo y expresó su deseo de volver a contar con Saibari si Marruecos logra avanzar a las semifinales.

"Lo que espero es que Saibari no sea baja para el resto del Mundial", afirmó.

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