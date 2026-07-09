Neymar plantea dejar el fútbol tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial dejó en suspenso el futuro de Neymar. Tras la derrota por 2-1 frente a Noruega, el atacante abandonó el campo visiblemente afectado y dio a entender que su ciclo con la selección brasileña había llegado a su fin, abriendo un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de su carrera.

Mientras descansa en Florida junto a su familia, el futbolista aún no tomó una decisión definitiva. De acuerdo con personas cercanas al jugador, será él quien determine en los próximos días cuál será el siguiente paso de su trayectoria, sin que exista por ahora una resolución confirmada.

Entre las alternativas que se manejan está cumplir el contrato que mantiene con Santos hasta diciembre, buscar un nuevo destino en una liga con menor exposición mediática o, incluso, poner fin a su carrera como profesional. Ninguna de estas opciones ha sido definida y su entorno insiste en que todas permanecen abiertas.

El desgaste que atraviesa Neymar no surgió únicamente después de la eliminación mundialista. Personas próximas al delantero señalan que desde antes del torneo ya manifestaba cansancio por el ambiente que rodea al fútbol y por la relación con la prensa. Según esas versiones, el jugador expresó a personas de confianza que no sentía reconocido el aporte realizado durante sus 15 años defendiendo la camiseta de Brasil.

Las declaraciones del propio futbolista al finalizar el encuentro frente a Noruega reforzaron esa incertidumbre. Neymar dejó entrever que su recorrido con la selección nacional había terminado, sin ofrecer señales de una posible continuidad.

En medio de ese panorama, Santos permanece a la espera de novedades. El club todavía no fijó una fecha para el regreso del jugador ni anunció reuniones para definir su situación, aunque se espera que los contactos se produzcan en los próximos días.

La familia del delantero también se pronunció públicamente. Su padre, Neymar da Silva Santos, publicó un mensaje en redes sociales en el que le pidió que continúe jugando al fútbol, que vuelva a disfrutar dentro de la cancha y que no permita que las críticas ni el peso de las decisiones afecten su camino. La publicación concluyó con la frase:

"El futuro pertenece a Dios".

A ese mensaje se sumó Cris Guedes, uno de los amigos más cercanos del futbolista, quien destacó la trayectoria de Neymar y señaló que, si el partido ante Noruega terminó siendo el último de su carrera, merece ser recordado por todo lo que aportó al fútbol. También dejó abierta la posibilidad de que aún queden nuevos capítulos en su historia.

Por ahora, el futuro del número 10 brasileño sigue sin definirse. Mientras Santos espera una respuesta y el mundo del fútbol permanece atento, Neymar se tomará el tiempo necesario para decidir si continuará en las canchas o si el encuentro frente a Noruega marcó el cierre de su carrera profesional.

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