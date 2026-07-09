¡Estalla la polémica! Egipto pide sacar del Mundial al árbitro de Argentina vs. Egipto

La polémica no terminó con el pitazo final. La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir del resto del Mundial 2026 al árbitro francés François Letexier, a sus asistentes y al equipo del VAR que dirigió el duelo de octavos de final ante Argentina.

El reclamo se produjo después de la derrota 3-2 de Egipto frente a la Albiceleste, que remontó un 2-0 y avanzó a los cuartos de final. La dirigencia egipcia denunció “errores de arbitraje flagrantes”, cuestionó la utilización del VAR y acusó un supuesto “doble rasero” en decisiones que, según su postura, influyeron directamente en el resultado.

A través de su presidente, Hany Abo Rida, la Federación Egipcia solicitó una investigación contra Letexier y exigió que el cuerpo arbitral no vuelva a ser designado en el torneo hasta que se esclarezcan los hechos.

“Exigimos una investigación por los graves errores arbitrales y la aplicación de un doble rasero que llevó a la derrota de la selección egipcia”.

El gol anulado y los penales que Egipto reclama

Uno de los principales reclamos se centra en un gol de Mostafa Zico que fue anulado al inicio del segundo tiempo, luego de la intervención del VAR por una falta en el comienzo de la jugada.

Egipto también sostiene que debió recibir un penal en el tiempo adicional. La Federación cuestionó un supuesto agarrón sobre Hamdy Fathy y una acción en el área argentina que involucró a Mohamed Salah, antes del gol que definió la remontada de Argentina.

Foto EFE

Para los Faraones, el árbitro se negó a revisar acciones que podían haber cambiado el destino del encuentro.

“Hubo un obstinado rechazo a revisar ciertas acciones que debieron terminar en un gol válido y un penal para Egipto”.

El técnico de Egipto apuntó contra el arbitraje

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también expresó su enojo tras el partido y calificó el arbitraje como “ni justo ni equitativo”.

Además, dejó una acusación que elevó aún más la controversia:

“Parece que desde la selección argentina se ejerció presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”.

Por ahora, la FIFA no informó públicamente si abrirá una investigación o si tomará medidas contra François Letexier y el resto del equipo arbitral. Mientras tanto, el reclamo egipcio suma un nuevo capítulo a una de las polémicas más fuertes del Mundial 2026.

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