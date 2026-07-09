¡No salga sin revisar la ruta! Hay un tramo cerrado por inundación y restricciones en tres departamentos

Miles de familias se preparan para viajar durante las vacaciones de invierno, pero antes de alistar las maletas y salir a la carretera hay una recomendación clave: verificar el estado de la ruta.

Este jueves 9 de julio, gran parte de la Red Vial Fundamental está transitable; sin embargo, hay sectores con horarios restringidos, desvíos obligatorios y una carretera cerrada por inundación. Los puntos de mayor atención se concentran en La Paz, Santa Cruz y Pando, según reportes de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La Paz: restricción en el tramo Puente Chaco–Puente Villa

Los conductores que circulen por el tramo Puente Chaco–Puente Villa deben tomar previsiones. La vía mantiene restricciones vehiculares por trabajos de mantenimiento.

La circulación está restringida de lunes a sábado, en los siguientes horarios:

De 08:00 a 12:00.

De 13:30 a 18:00.

La recomendación es programar el viaje con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que realiza los trabajos en el sector.

Santa Cruz: San Lorenzo–Salinas continúa cerrado por inundación

El principal punto de alerta está en Santa Cruz. El tramo San Lorenzo–Salinas permanece intransitable debido a una inundación registrada en inmediaciones del puente San Miguelito.

Las autoridades recomiendan no utilizar esta ruta hasta nuevo aviso y optar por caminos alternativos mientras se realizan las evaluaciones necesarias para restablecer la circulación.

Además, el tramo Bermejo–La Angostura tiene restricciones por trabajos de conservación vial. El paso está limitado de lunes a viernes, de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 17:30.

Transportistas, productores y viajeros deben considerar estos horarios para evitar demoras y complicaciones durante el recorrido.

Pando: tránsito habilitado, pero con desvíos

En Pando, la circulación continúa habilitada con desvíos en dos sectores de la Red Vial Fundamental.

En el tramo del kilómetro 185–La Floresta, el tránsito se realiza mediante rutas alternas por trabajos de construcción. Una situación similar se registra en Conquista–El Sena, donde existen desvíos por labores de mantenimiento.

En ambos puntos, se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y atender las instrucciones del personal desplegado en carretera.

Recomendación antes de salir

Fuera de estos sectores, la circulación en la Red Vial Fundamental es mayormente normal. Aun así, el incremento de viajes durante las vacaciones de invierno puede generar un mayor flujo vehicular y cambios imprevistos por lluvias, emergencias o trabajos viales.

Antes de emprender viaje, revise el estado de su vehículo, planifique horarios, cargue combustible con anticipación y consulte los reportes oficiales de transitabilidad.

Revisar la carretera antes de salir puede evitar demoras, desvíos inesperados y riesgos durante el viaje.

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