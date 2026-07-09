Destituyen al gerente de BoA por polémico viaje; él asegura que actuó conforme a la norma

El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, fue destituido por decisión del Gobierno, en medio de la polémica generada por su viaje a Estados Unidos y las denuncias de un presunto uso irregular de un beneficio tarifario para adquirir pasajes de la aerolínea estatal.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, del que depende BoA, informó mediante un comunicado que, "debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento", se decidió remover a Valdivia del cargo.

La cartera de Estado también afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz mantiene su compromiso con la recuperación de las empresas estratégicas, consideradas patrimonio de los bolivianos.

La controversia comenzó luego de que la senadora Claudia Mallón (APB-Súmate) denunciara que el entonces gerente se encontraba de viaje en Estados Unidos mientras BoA enfrentaba cuestionamientos por la calidad del servicio.

Posteriormente, la legisladora difundió un supuesto boleto de retorno de Valdivia desde Miami a La Paz adquirido por 933 bolivianos, cuando, según indicó, el precio habitual de esa ruta oscila entre 6.900 y más de 8.000 bolivianos.

Mallón sostuvo que el ahora exgerente habría utilizado un beneficio tarifario reservado para funcionarios con al menos un año de antigüedad, requisito que, según la denuncia, no cumplía, ya que había asumido la gerencia en abril de este año.

Antes de conocerse su destitución, BoA informó que Valdivia se había ausentado temporalmente de sus funciones bajo la modalidad de licencia sin goce de haberes por asuntos personales.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que no autorizó el viaje y anunció que solicitaría un informe sobre el caso.

Horas antes de que se oficializara la remoción, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que el Ejecutivo instruyó una investigación y remarcó que "no debería haber privilegios especiales para ningún funcionario en ningún uso de algún servicio público".

Tras conocerse la decisión, la senadora Mallón saludó la destitución y afirmó que Valdivia "abusó de su poder".

En paralelo, la Fiscalía inició una investigación de oficio por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

Valdivia rompe el silencio

Horas después de su destitución, Eduardo Valdivia brindó una entrevista exclusiva al programa Que No Me Pierda, donde aseguró que su salida de BoA responde a un "error político", pero negó haber cometido alguna ilegalidad.

Explicó que el viaje familiar a Miami había sido planificado mucho antes de asumir la gerencia de la aerolínea y que, para realizarlo, solicitó una licencia sin goce de haberes.

"Estábamos empezando a hacer un muy buen trabajo con muchos planes que podían resultar en una mejor aerolínea, pero también encuentro que mi viaje fue desafortunado y uno tiene que asumir las consecuencias de esto", afirmó.

Valdivia reconoció que su mayor equivocación fue aceptar el cargo sin informar que ya tenía ese viaje programado.

"Yo tenía comprados los pasajes con mucha anterioridad, incluso antes de ingresar a trabajar en la empresa nacional. Creo que mi gran error fue no haber mencionado esto. Pedí un permiso sin goce de haber porque entendía que no podía estar de viaje sin vacaciones y cobrando al Estado", sostuvo.

El exgerente aseguró que incluso analizó cancelar el viaje debido a la coyuntura del país, aunque finalmente decidió mantenerlo.

"No me arrepiento de la decisión que tomé; me arrepiento de no haberlo pensado antes de asumir el cargo. Fue un error político, no algo ilegal, porque me fui sin goce de haberes. A pesar de estar de viaje, no hubo un solo día en que dejara de trabajar", señaló.

Defiende el beneficio en los pasajes

Respecto a las denuncias por el supuesto pasaje adquirido por 933 bolivianos, Valdivia afirmó que se trata de un beneficio interno disponible para todos los trabajadores de la empresa y rechazó haber recibido un trato preferencial.

"Es un beneficio que tienen absolutamente todos los empleados. Todas las aerolíneas del mundo cuentan con este tipo de beneficios. Después de toda la polémica decidí comprar un pasaje normal para mi retorno", explicó.

Añadió que BoA contempla pasajes sujetos a disponibilidad para los funcionarios y sus familias, además de otro beneficio que se obtiene tras cumplir un año de servicio.

Aseguró que colaborará con la investigación del Ministerio Público y dijo sentirse tranquilo.

"Me parece bien que la Fiscalía investigue porque es una norma que está dentro de la compañía y no se ha roto absolutamente nada. Estoy tranquilo porque no hay nada ilegal que se haya hecho", manifestó.

Valdivia sostuvo que deja el cargo convencido de que nunca actuó con mala fe ni ocasionó un perjuicio económico al Estado.

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