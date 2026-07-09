Bolivia bajo cero: Senamhi prevé temperaturas gélidas para algunas capitales este jueves

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó su pronóstico oficial para las principales ciudades capitales de Bolivia para este jueves 9 de julio. Los datos técnicos muestran una brecha climática sumamente marcada entre las distintas regiones geográficas del territorio nacional.

El crudo escenario en el occidente boliviano

La ciudad de El Alto registrará la temperatura más extrema del país con una mínima de -7°C durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la radiación solar permitirá que el termómetro ascienda paulatinamente hasta alcanzar una máxima estimada de 13°C por la tarde.

En una situación similar se encuentran Oruro y Potosí, donde las mínimas marcarán un descenso uniforme de hasta -5°C bajo cero. Ambas capitales altiplánicas experimentarán cielos completamente despejados con máximas que oscilarán entre los 16°C y 17°C respectivamente.

Estabilidad térmica en la sede de gobierno y los valles

La ciudad de La Paz presentará un panorama un poco más moderado en comparación con su vecina alteña, reportando una mínima de 4°C. Para el horario de la tarde se espera que la nubosidad parcial acompañe una temperatura máxima bastante agradable de 20°C.

Por su parte, la región de los valles registrará un clima templado ideal para las actividades cotidianas de la población. Cochabamba iniciará el día con una temperatura mínima de 5°C y alcanzará un pico máximo de 26°C bajo un sol radiante.

El comportamiento del clima en el sur y el oriente

Sucre mantendrá un comportamiento térmico similar al del valle cochabambino al registrar una temperatura mínima de 5°C en las primeras horas. La capital del Estado Plurinacional ascenderá hasta los 24°C en la tarde, garantizando condiciones estables y cielos despejados.

En Tarija el termómetro descenderá hasta los 2°C al amanecer, requiriendo el uso obligatorio de ropa abrigada por parte de los ciudadanos. No obstante, la capital chapaca experimentará un repunte térmico sumamente notable por la tarde al consolidar una máxima de 28°C.

Altas temperaturas y nubosidad en el sector oriental

Santa Cruz de la Sierra reportará una temperatura mínima de 16°C en una mañana que se anticipa mayormente despejada y soleada. El panorama cambiará parcialmente hacia la tarde con la aparición de nubosidad, aunque el termómetro logrará trepar hasta los 28°C.

Finalmente, las capitales de Trinidad y Cobija liderarán los registros más cálidos de todo el país con máximas de 30°C y 29°C respectivamente. Ambas regiones amazónicas compartirán cielos nublados y ambientes húmedos, con mínimas que no bajarán de los 17°C y 20°C.

Mira la programación en Red Uno Play