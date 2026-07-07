Choferes dan 48 horas al Gobierno para convocar a una reunión por la falta de combustibles

La Confederación de Chóferes de Bolivia otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para instalar una reunión destinada a abordar el problema del desabastecimiento de combustibles que afecta al transporte en el país.

El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, manifestó la preocupación del sector por las largas filas en los surtidores y las dificultades que enfrentan los transportistas para acceder a diésel y gasolina, situación que, aseguró, perjudica el trabajo diario y genera pérdidas económicas.

Sector perjudicado por falta de combustible

Gómez afirmó que el transporte pesado, interdepartamental, urbano y de carga continúa enfrentando demoras debido a la escasez de carburantes, lo que repercute en el cumplimiento de rutas y servicios.

Asimismo, indicó que el sector espera una respuesta concreta de las autoridades nacionales y advirtió que, si no existe una convocatoria dentro del plazo establecido, la Confederación evaluará la adopción de medidas de presión.

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