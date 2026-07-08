“No debe haber privilegios”: Gobierno investigará viaje del gerente de BoA

El Gobierno pidió una investigación profunda sobre el viaje al exterior del gerente de Boliviana de Aviación, BoA, Eduardo Valdivia, en medio de cuestionamientos por su salida del país y denuncias sobre un presunto viaje a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el Ejecutivo tomó conocimiento del caso y solicitó un informe para esclarecer las circunstancias del viaje.

“Nos hemos enterado del tema y se ha pedido una investigación profunda al respecto. En general, es principista nuestra posición de que no debería haber privilegios especiales para ningún funcionario en el uso de algún servicio público”, señaló Gálvez.

El vocero indicó que el Gobierno esperará los resultados de la investigación antes de asumir una posición definitiva. Sin embargo, remarcó que cualquier comportamiento cuestionable de un servidor público deberá ser evaluado con base en los antecedentes y el informe correspondiente.

La polémica surgió luego de denuncias sobre un viaje de Valdivia a Estados Unidos, presuntamente para presenciar partidos del Mundial. La senadora Claudia Mallón pidió su destitución y cuestionó que el ejecutivo se ausentara mientras la aerolínea estatal enfrenta problemas operativos.

Desde BoA se informó que el gerente se ausentó por asuntos personales y sin goce de haberes. Pese a ello, el caso generó críticas y pedidos de explicación, especialmente por tratarse de una empresa pública que actualmente enfrenta observaciones por su servicio.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también anunció que solicitará un informe antes de definir posibles acciones.

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