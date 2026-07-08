El Gobierno atribuyó a motivos “estrictamente personales” la renuncia de Cinthya Martha Yañez Eid al Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, y lamentó su alejamiento del gabinete.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió este miércoles a la salida de la exautoridad durante una conferencia de prensa en la que también abordó la situación del abastecimiento de combustibles, los efectos de los bloqueos, la futura Ley de Hidrocarburos y otros temas de coyuntura nacional.

“Las razones de su alejamiento son razones de orden personal. El Presidente nos encargó agradecer sus servicios y destacar iniciativas como el Fondo para el Turismo, la restauración de la Casa de la Libertad y el impulso a la gastronomía y las prácticas culturales”, manifestó Gálvez.

Mientras el presidente Rodrigo Paz define la designación de una nueva autoridad, la administración de esa cartera de Estado quedará de manera interina bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas y proyectos en curso.

Gobierno reconoce dificultades por combustibles

Durante la conferencia, el vocero también se pronunció sobre las largas filas en los surtidores y los reclamos ciudadanos por el abastecimiento de diésel y gasolina.

Gálvez pidió disculpas a la población por las molestias generadas, pero aseguró que el problema no se debe a la falta de recursos ni a la inexistencia de combustible.

“Existe el producto suficiente de diésel y gasolina. No tenemos un problema económico ni de falta de combustible, sino un problema logístico para que llegue hasta los surtidores”, afirmó.

Según explicó, los más de 50 días de bloqueos afectaron toda la cadena de suministro y retrasaron la normalización de la distribución en diferentes regiones del país.

El vocero sostuvo que el Gobierno también reforzó los controles de calidad para evitar nuevos problemas con combustibles fuera de especificación.

“Nos hubiera encantado que al día siguiente del levantamiento de los bloqueos todo estuviera normalizado, pero reconstruir la cadena logística toma tiempo”, señaló.

Nueva Ley de Hidrocarburos en agenda

En materia energética, Gálvez anunció que el Gobierno trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos como parte de una estrategia para enfrentar la crisis estructural del sector.

El vocero afirmó que el país arrastra problemas por la falta de inversiones suficientes en exploración y producción, situación que, según dijo, hoy pasa factura a la población.

“Venimos de una situación que propicia una eventual crisis energética. No se hicieron las inversiones necesarias en exploración y hoy todos los bolivianos estamos pagando el precio de esa situación”, expresó.

También destacó el acercamiento con Petrobras y aseguró que la empresa brasileña manifestó interés en fortalecer la cooperación energética con Bolivia.

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