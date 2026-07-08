Medinaceli: investigación por los bloqueos no responde a una persecución política

El diputado Alejandro Medinaceli afirmó que la investigación por los más de 50 días de bloqueos y conflictos sociales se desarrolla en el marco del Estado de derecho y rechazó que exista una persecución política contra los dirigentes involucrados.

Detención preventiva de Vicente Salazar

La declaración surge luego de que la justicia dictara seis meses de detención preventiva para el dirigente Vicente Salazar, investigado por cinco delitos, entre ellos terrorismo, dentro de las pesquisas por los bloqueos que afectaron principalmente al departamento de La Paz.

Medinaceli sostuvo que las investigaciones buscan establecer responsabilidades por presuntos hechos de conspiración y por el impacto económico generado durante las movilizaciones, que dejaron pérdidas millonarias para el país.

“A partir del 8 de noviembre se vive un pleno Estado de derecho. No existe un sometimiento de la justicia al Gobierno”, afirmó el legislador.

El parlamentario explicó que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen otros responsables, incluyendo personas que habrían financiado o promovido las movilizaciones, aunque evitó mencionar nombres y señaló que las investigaciones deben desarrollarse con independencia.

David Mamani en clandestinidad

Respecto al dirigente David Mamani, quien nuevamente se declaró en la clandestinidad, Medinaceli consideró que esta decisión representa una señal de responsabilidad frente a los hechos que son investigados.

Asimismo, aseguró que el proceso judicial no afecta los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana para pacificar el país, ya que las investigaciones penales y las mesas de diálogo avanzan por vías independientes.

“No existe una persecución política; es una tarea investigativa propia de la Fiscalía”, remarcó.

Finalmente, indicó que el proceso permitirá establecer responsabilidades individuales por los hechos registrados durante las jornadas de bloqueo, mientras el Órgano Legislativo realizará seguimiento al desarrollo de las investigaciones.

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