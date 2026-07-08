¿Cómo saber si un niño está en riesgo? Experta explica las claves para prevenir el abuso infantil

Los recientes reportes de presuntos casos de violencia sexual contra menores en unidades educativas generan preocupación y abren el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y acompañamiento desde la familia, las escuelas y las instituciones responsables.

La psicoterapeuta Gabriela Arraya explicó que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no es un problema exclusivo de los establecimientos educativos, sino una situación que requiere la participación activa de toda la sociedad.

“La violencia sexual, cuando llega a la vida de un niño, genera un impacto profundo y nada vuelve a quedar igual”, señaló la especialista, al destacar la importancia de una atención integral para las víctimas y sus familias.

Los niños necesitan ser escuchados y protegidos

Arraya explicó que los menores no siempre pueden identificar o expresar con términos claros lo que les ocurrió. En muchos casos, comunican la situación a través de emociones como miedo, incomodidad, dolor o temor.

Por ello, señaló que el rol de los adultos es escuchar, creer en el relato del niño y acudir a las instancias correspondientes, evitando cuestionamientos que puedan generar culpa o revictimización.

La especialista indicó que muchos menores pueden llegar a sentirse responsables por lo ocurrido al observar el sufrimiento de sus padres o familiares, por lo que el acompañamiento psicológico es fundamental tanto para la víctima como para su entorno.

Los menores que ejercen violencia también requieren intervención

La psicoterapeuta explicó que los niños o adolescentes que cometen actos de violencia sexual también necesitan atención especializada.

Advirtió que estas conductas no deben ser justificadas como una simple curiosidad infantil, ya que pueden estar relacionadas con factores que requieren ser identificados y tratados.

“Cuando un menor invade el cuerpo de otro niño necesita ayuda e intervención. No se puede minimizar una conducta de esta naturaleza por la edad”, afirmó.

Preocupa el acceso temprano a contenido sexual

Arraya alertó sobre el acceso de menores a contenido sexual explícito a través de internet y dispositivos electrónicos, debido a que puede afectar la manera en que comprenden la sexualidad, los límites y el respeto hacia el cuerpo propio y de otras personas.

Explicó que los padres deben asumir un rol activo en la supervisión digital y no minimizar señales de alerta cuando un niño está expuesto a este tipo de contenidos.

Asimismo, destacó que la educación sexual debe abordarse desde la familia con información adecuada a la edad, dejando de lado el tabú que existe sobre estos temas.

Prevención desde el hogar

La especialista recomendó que la prevención comience desde los primeros años de vida mediante acciones sencillas y constantes:

Escuchar sus relatos sin juzgar ni poner en duda lo que expresan.

Mantener una comunicación permanente para conocer cómo se sienten y qué situaciones viven diariamente.

Promover el respeto a los espacios privados, como el baño, y establecer límites claros.

Enseñar a los niños a reconocer su cuerpo y sus partes íntimas, explicando que nadie puede tocarlas sin autorización.

Señaló que la prevención no debe limitarse a una charla ocasional, sino convertirse en una práctica diaria dentro de la familia.

Un trabajo conjunto para proteger a la niñez

La especialista remarcó que la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida entre padres, unidades educativas y autoridades.

Indicó que los establecimientos deben contar con protocolos de seguridad y supervisión, mientras que las familias deben fortalecer la educación y la comunicación con sus hijos.

Destacó que denunciar los casos de violencia sexual representa un acto de protección no solo para la víctima, sino también para evitar que otros menores atraviesen situaciones similares.

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