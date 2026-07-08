Cisterneros protestan en YPFB, exigen pagos pendientes y la nivelación de las tarifas de flete

Transportistas del sector cisternero realizaron este miércoles una protesta en las afueras de YPFB para exigir el pago de cinco meses de servicios adeudados y la nivelación de las tarifas de flete, que, según denunciaron, permanecen sin actualización pese al incremento de los costos operativos.

El presidente del sector cisternero, Sergio Kosky, informó que la movilización busca que la estatal petrolera instale una mesa de diálogo para atender las demandas del sector y garantizar la continuidad del transporte de combustibles en el país.

“No queremos bloquear, pero sí queremos que se nos atienda, que se nos escuche y que se haga las cosas de manera correcta para que podamos seguir trabajando de una forma que no pierda plata y que no colapse el sector cisternero”, afirmó.

Kosky explicó que el sector cuenta con alrededor de 7.000 unidades que prestan servicio a nivel nacional. De ese total, unas 2.800 cisternas operan en la región suroriental, mientras que el resto trabaja en el occidente del país.

Respecto a la nivelación del flete, evitó precisar el porcentaje o monto que plantean, aunque insistió en que el ajuste es necesario debido al incremento de los costos.

“No quiero entrar en un debate de cuánto asciende la nivelación en una conferencia de prensa. Hay que sentarse y hacer los números, pero es una realidad que sí tiene que existir. Todos conocemos lo que ha repercutido la devaluación, cómo han subido los insumos y todas las cosas en el último tiempo. No puede ser que este sector esté 14 años sirviendo al país y que no tenga un ajuste justo”, sostuvo.

Kosky también destacó que, pese a los problemas económicos que enfrenta el sector, los transportistas evitaron asumir medidas de presión que afecten el abastecimiento de combustibles y a la población.

“Desde enero a la fecha no hemos hecho un solo paro, un solo bloqueo. No quisimos sacrificar a la población, a la niñez, al transporte ni al sector productivo. Tenemos la camiseta y la firme convicción de que este país necesita menos bloqueos y más trabajo”, manifestó.

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