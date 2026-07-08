La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió una alerta para los usuarios de la Red Vial Fundamental (RVF-04), recomendando transitar con extrema precaución por el tramo Doble Vía Caracollo–Confital, en la carretera que conecta Oruro con Cochabamba, debido al vuelco de una cisterna que transportaba aceite vegetal crudo.

El accidente ocurrió en el sector Cochara–Lequepalca, a la altura de la progresiva 161+600, donde el derrame del producto sobre la plataforma asfáltica incrementó el riesgo de deslizamiento para los vehículos que circulan por la zona.

Persisten los trabajos de limpieza

A través de un comunicado, la ABC Regional Oruro informó que las labores de limpieza continúan; sin embargo, el aceite permanece sobre parte de la vía, por lo que las condiciones de circulación siguen siendo peligrosas.

La institución señaló que se mantiene el monitoreo del sector mientras se realizan las tareas para retirar el material derramado y restablecer las condiciones de seguridad.

Recomendaciones para los conductores

La ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda exhortaron a los conductores a reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y tomar todas las previsiones necesarias al transitar por este tramo carretero.

Las autoridades remarcaron que estas medidas buscan resguardar la seguridad e integridad de los usuarios hasta que concluyan los trabajos de limpieza y se elimine el riesgo ocasionado por el derrame de aceite sobre la vía.

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