El Transporte Federado lanzó una advertencia al Gobierno nacional y otorgó un plazo de 48 horas para que los ministerios de Hidrocarburos y Economía brinden un informe detallado sobre la situación del abastecimiento de combustible en el país.

El dirigente del Transporte Federado de Santa Cruz, Bismark Daza, señaló que la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia exige una reunión urgente con las autoridades para conocer las razones de la falta de diésel y gasolina que afecta al sector.

“Damos 48 horas de plazo al Gobierno Nacional para que convoque al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía a una reunión donde se dé un informe claro”, manifestó el dirigente.

El sector asegura que la escasez de carburantes ya está afectando la prestación del servicio de transporte público. Según sus datos, actualmente las operaciones trabajan de manera reducida: el transporte público urbano estaría funcionando al 50% de su capacidad, el transporte pesado y departamental alrededor del 10%, mientras que los trufis operarían al 70%.

Daza expresó su preocupación por la falta de información oficial y cuestionó que, pese a existir cisternas cargadas en instalaciones de abastecimiento, no se estaría realizando la descarga del combustible.

“No tenemos conocimiento de por qué está pasando el tema del abastecimiento de diésel y gasolina. Tenemos cisternas cargadas que tienen que descargar, pero no entendemos por qué no se puede. ¿Qué está pasando? Que nos digan la verdad”, afirmó.

El dirigente también recordó los compromisos asumidos por el Gobierno respecto a garantizar el suministro permanente de carburantes y señaló que la actual situación genera dudas sobre la capacidad de las autoridades responsables de la administración del sector energético.

“Alguien nos está mintiendo o es que no hay la capacidad de las autoridades que están administrando YPFB”, cuestionó.

Advierten con medidas de presión

El Transporte Federado señaló que, si en las próximas 48 horas no recibe una explicación oficial y una solución al problema del abastecimiento, podrían asumir nuevas determinaciones.

Daza alertó que las bases del sector podrían tomar decisiones al margen de la dirigencia si la situación continúa agravándose.

“El transporte está a punto de entrar en una desobediencia. Nuestras bases pueden sobrepasarnos y ya no va a haber obediencia sindical. Lo que no queremos es llegar a ese punto”, sostuvo.

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