Misicuni llega al 90% de su capacidad y garantiza agua para dos años en Cochabamba

La represa de Misicuni alcanzó el 90% de su capacidad de almacenamiento, lo que garantiza seguridad hídrica para Cochabamba durante al menos los próximos dos años, según informó la Empresa Misicuni.

El gerente de la Empresa Misicuni, Ángel Murillo, explicó que actualmente la represa almacena 157 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 170 millones de metros cúbicos que representa su capacidad máxima.

“Estamos con 157 millones de metros cúbicos en la represa; es el 90% de almacenaje total. Estamos a un 10% de llegar al tope máximo, que es de 170 millones de metros cúbicos”, informó Murillo.

Destacó que el volumen acumulado permite contar con una reserva importante para atender la demanda de agua en la región metropolitana, que abarca desde Sacaba hasta Sipe Sipe.

Distribución alcanza el 40% de operación

Actualmente, el agua de Misicuni ya es distribuida a los municipios de Cochabamba, Tiquipaya, Sacaba y Colcapirhua. Sin embargo, la cobertura aún no alcanza su máxima capacidad.

Murillo indicó que la distribución se encuentra aproximadamente en un 40% de operación y que se trabaja con las autoridades municipales para ampliar el servicio.

“Esperamos que con las nuevas gestiones que estamos realizando con los alcaldes podamos incrementar este porcentaje”, señaló.

Buscan ampliar redes de distribución

El gerente explicó que se desarrollan reuniones con los alcaldes de la región metropolitana y el Viceministerio de Recursos Hídricos para coordinar acciones que permitan ampliar las redes de distribución en el corto y mediano plazo.

El objetivo es mejorar la llegada del agua almacenada en la represa a más sectores de la población cochabambina.

Tercera fase del proyecto continúa en búsqueda de financiamiento

Respecto al futuro del proyecto, Murillo informó que la tercera fase del Proyecto Múltiple Misicuni, denominada Vizcachas–Putucuni, se encuentra en etapa de gestión de financiamiento.

Explicó que se realizan coordinaciones con el Ministerio y el Viceministerio correspondiente para conseguir los recursos necesarios y avanzar con la ejecución del proyecto, con la meta de concretarlo en los próximos años.

La Empresa Misicuni aseguró que continuará trabajando para fortalecer la seguridad hídrica del departamento y ampliar la capacidad de distribución del recurso para la población.

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