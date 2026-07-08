Choferes continúan a la espera de diálogo con Gobierno por falta de diésel en surtidores

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para sostener una reunión en la que las autoridades expliquen la persistente escasez de combustibles que afecta al transporte en todo el país.

El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, afirmó que la falta de diésel y gasolina continúa perjudicando al sector, pese a que ya concluyeron los más de 50 días de bloqueos que paralizaron gran parte de las actividades económicas.

Días enteros en filas por combustible

El dirigente señaló que los transportistas permanecen durante varios días en filas para abastecerse de combustible, situación que les impide cumplir con sus obligaciones financieras y laborales, además de afectar el transporte de carga y pasajeros.

“Que digan la verdad, el porqué no está dotando este elemento líquido del diésel en nuestro país”, reclamó Gómez al exigir información clara sobre el abastecimiento.

El representante indicó que el ministro de Hidrocarburos se comunicó con la dirigencia y comprometió una respuesta sobre la fecha del encuentro solicitado, en el que participarán ejecutivos de las federaciones departamentales de choferes.

Importación de combustible

Gómez advirtió que, si no existen soluciones concretas, serán las bases del transporte las que definirán las medidas que se asumirán en los próximos días.

“La verdad tiene solución y la mentira tiene consecuencias”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que la autorización para la libre importación de combustibles no haya resuelto el problema del abastecimiento y recordó que el sector respaldó varias medidas impulsadas por el Gobierno con la expectativa de mejorar el suministro.

La Confederación espera que la reunión permita conocer el volumen de combustible disponible, los tiempos de reposición y las acciones que adoptará el Ejecutivo para normalizar el abastecimiento en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play