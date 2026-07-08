Confederación de Choferes rechaza legalización de autos indocumentados

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia expresó su rechazo a la propuesta de regularización de vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”, que volvió a ser planteada en la Asamblea Legislativa.

El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, sostuvo que la posición fue asumida en un ampliado nacional y que ya fue comunicada de manera formal al presidente del Estado, a la Cámara de Diputados, al Senado y a las instancias vinculadas al transporte.

Piden respetar la normativa vigente

Gómez cuestionó que algunos legisladores impulsen este tipo de propuestas sin considerar normas vigentes, como la Ley 133 y el Decreto Supremo 2232, que regulan el ingreso de vehículos al país.

“No podemos permitir que algunos asambleístas nacionales ignoren la Ley 133, donde se prohíbe el ingreso de carros chutos a nuestro país”, señaló el dirigente.

El ejecutivo de los choferes pidió que cualquier debate legislativo tome en cuenta las restricciones legales existentes y los efectos que tendría una nueva regularización sobre el transporte formal.

Advierten afectación al transporte legal

Según Gómez, una eventual regularización no solo afectaría al transporte sindicalizado, sino también al transporte libre, cooperativas y otros sectores que operan con vehículos legalmente importados y registrados.

El dirigente aseguró que existen transportistas que nacionalizaron sus motorizados cumpliendo los procedimientos establecidos, pero que ahora enfrentan observaciones o anulaciones de pólizas de importación.

“Después de 15 años, al transporte legalmente organizado, que ha nacionalizado, están anulando las pólizas de importación”, cuestionó.

Preocupación por congestión y contaminación

La Confederación también advirtió que permitir el ingreso o regularización de más vehículos indocumentados agravaría la congestión vehicular en las principales ciudades del país.

Gómez señaló que en varias capitales departamentales las calles ya se encuentran saturadas y que una medida de este tipo podría generar más problemas de circulación y contaminación.

“Las calles están totalmente congestionadas. No se puede transitar ni peatonalmente en algunas calles”, afirmó.

También exigen solución al combustible

Durante la entrevista, Gómez también se refirió al desabastecimiento de carburantes y recordó que el transporte dio un plazo de 48 horas al Gobierno para explicar qué ocurre con la distribución de diésel y gasolina.

El dirigente denunció que muchos choferes hacen filas de tres a cuatro días en surtidores, especialmente en el transporte pesado nacional e internacional.

Afirmó que el sector salió de 53 días de bloqueos y ahora vuelve a estar paralizado por la falta de combustible, lo que impide cumplir obligaciones con la banca y otros compromisos económicos.

Piden reunión con autoridades

La Confederación solicitó una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB para conocer la situación real del abastecimiento y exigir que se cumplan los compromisos asumidos con el sector.

Gómez sostuvo que la liberación de la importación de combustible no debe ser utilizada como excusa para que YPFB deslinde su responsabilidad de garantizar el abastecimiento interno.

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