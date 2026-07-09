Diputado pide retirar privilegios en BoA tras polémica por pasajes del exgerente

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, pidió revisar y retirar los privilegios dentro de Boliviana de Aviación, luego de la polémica generada por el viaje del ahora exgerente de la estatal, Eduardo Valdivia, y los cuestionamientos por el precio del pasaje que habría utilizado.

El legislador sostuvo que el caso debe investigarse a fondo, no solo por el hecho específico que involucra al exgerente, sino también para establecer si existen beneficios internos que puedan afectar los recursos de una empresa pública.

“Ningún funcionario público debe tener privilegios”

Rojas afirmó que, en una empresa estatal con problemas financieros y cuestionamientos por su servicio, no corresponde mantener beneficios especiales para funcionarios.

“Esta empresa debe quitarse los privilegios. Ningún funcionario público debe tener privilegios por sobre los ciudadanos que les cuesta comprar un pasaje que hoy por hoy es caro”, señaló el diputado.

El legislador indicó que todos los servidores públicos deben vivir la misma realidad que atraviesan los bolivianos, especialmente en un contexto de crisis económica y encarecimiento de los boletos aéreos.

Cuestiona pasajes a precios irrisorios

Rojas dijo que corresponde investigar si el exgerente de BoA accedió a un beneficio irregular para viajar al exterior. Señaló que los parlamentarios desconocían la existencia de ese tipo de descuentos y calificó como incorrecto que un funcionario pueda beneficiarse con precios que, según dijo, no reflejan el costo real de un boleto internacional.

“Nos parece incorrecto que los funcionarios, como en este caso el gerente, se beneficien con un precio irrisorio. Viajar a Estados Unidos quisiéramos todos los bolivianos con ese monto”, sostuvo.

Diferencia entre descuentos y privilegios ilícitos

El diputado explicó que puede existir una diferencia entre beneficios normados y privilegios considerados irregulares. Mencionó que en BoA se habría hablado de descuentos del 50% para funcionarios con más de un año de trabajo, pero remarcó que otra cosa es pagar montos extremadamente bajos.

“Hay que investigar los privilegios ilícitos. Lo que es ilícito es pagar precios que ni siquiera pagan la tasa de uso aeroportuario; eso ya se constituye en un privilegio”, afirmó.

Pide investigar gestiones anteriores

Rojas señaló que la investigación no debe limitarse al caso de Eduardo Valdivia, sino que también debe revisar gestiones anteriores, funcionarios beneficiados y la normativa interna que pudo haber permitido esos descuentos.

El diputado sostuvo que, si se confirma que más personas accedieron a beneficios irregulares, se trataría de un daño a la economía del país.

“Esta empresa es de todos los bolivianos, entonces no unos cuantos pueden lucrar con algo que es de todos los bolivianos”, manifestó.

Respalda destitución de Valdivia

El parlamentario afirmó que ve con buenos ojos la remoción del exgerente de BoA y señaló que la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía también corresponde, debido a los indicios que deben ser aclarados.

Según Rojas, el caso podría involucrar presuntos delitos relacionados con uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias, aspectos que deberán ser investigados por las instancias correspondientes.

Plantea reestructurar BoA

Además del retiro de privilegios, Rojas consideró necesario avanzar en una reestructuración completa de Boliviana de Aviación, al señalar que la empresa enfrenta problemas de administración, logística, demoras y quejas de usuarios.

También propuso romper el monopolio del servicio aéreo, abrir el mercado a más aerolíneas y generar condiciones de seguridad jurídica para atraer inversiones al sector.

Nuevo gerente debe ser elegido por mérito

Sobre el perfil de la nueva autoridad de BoA, el diputado sostuvo que debe tratarse de una persona con experiencia específica en el manejo de aerolíneas y capacidad para gestionar rutas nacionales e internacionales.

“El rol debe ser meritocrático. Debe ser alguien experto en manejo de aerolíneas”, indicó.

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