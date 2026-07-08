Gobierno gestiona nuevos aviones para modernizar Boliviana de Aviación

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, visitó este miércoles la planta de Embraer en Brasil, como parte de las gestiones destinadas a renovar la flota de Boliviana de Aviación (BoA).

La autoridad informó que la visita forma parte del plan instruido por el presidente Rodrigo Paz para mejorar las condiciones operativas de la aerolínea estatal, optimizar sus servicios y fortalecer su competitividad en el mercado aéreo.

“Seguimos dando pasos para el futuro de BoA”

Zamora señaló que la reunión con Embraer busca avanzar en una posible renovación de aeronaves.

“En Brasil seguimos dando pasos para el futuro de BoA. Hoy visité la planta de Embraer, uno de los principales fabricantes de aeronaves del mundo, para avanzar en las gestiones de renovación de nuestra flota, tal como nos pidió el presidente Rodrigo Paz. Muy pronto tendremos importantes novedades”, informó el ministro.

Solo 10 aviones están operando

Actualmente, BoA cuenta con una flota de 20 aeronaves, de las cuales solo 10 se encuentran en operación, mientras que las restantes están en mantenimiento.

Zamora explicó que varias aeronaves ya presentan problemas por su antigüedad y atribuyó esta situación a una falta de previsión en la administración de la empresa estatal durante anteriores gestiones.

“Los aviones ya están un poco viejos y tienen cada vez mayores problemas”, señaló la autoridad.

Embraer, fabricante clave

Embraer es considerado el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, después de Boeing y Airbus, y es líder en el mercado de jets regionales de entre 70 y 130 asientos.

La visita del ministro a esta planta forma parte de las alternativas que analiza el Gobierno para modernizar la flota de BoA y mejorar la frecuencia, puntualidad y calidad del servicio aéreo.

Plan de cielos abiertos

Zamora también recordó que el Gobierno trabaja en una política plena de cielos abiertos, orientada a ampliar la presencia de operadores aéreos y dinamizar el mercado boliviano.

En esa línea, hace unas semanas ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, inició operaciones en Bolivia con un vuelo procedente de Miami, convirtiéndose en el cuarto operador extranjero exclusivo de carga en ingresar al mercado nacional.

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