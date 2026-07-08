Arrancó el CEO Summit 2026 en Santa Cruz con los principales líderes empresariales y economistas del país

Santa Cruz se convirtió este miércoles en el escenario del principal encuentro empresarial y económico del país con el inicio del CEO Summit 2026, organizado por Bolivian Business, que reúne a destacados empresarios, economistas y especialistas para analizar los desafíos, oportunidades y perspectivas de la economía boliviana.

El congreso tiene como objetivo construir la agenda empresarial de Bolivia a través de un espacio de análisis de alto nivel, donde se abordarán temas relacionados con la coyuntura económica, las tendencias del mercado y las estrategias que permitan fortalecer el desempeño de las empresas durante el segundo semestre del año.

Entre los asistentes se encuentra el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, mientras que también se espera la participación del presidente de la Cainco, Jean-Pierre Antelo, junto a representantes del sector empresarial, financiero, industrial y de comercio exterior.

El director ejecutivo de Bolivian Business, Jaime Calderón Calvo, destacó que el evento busca ofrecer herramientas para que las empresas comprendan el escenario económico actual y puedan tomar mejores decisiones estratégicas.

"Queremos mostrar qué se ha hecho hasta este semestre, cuáles son las condiciones actuales y cuáles son los tips claves para que el próximo semestre sea exitoso", señaló.

La jornada contempla tres conferencias magistrales y cinco paneles de alto nivel, con la participación de 20 referentes nacionales, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el desarrollo empresarial y económico del país.

Asimismo, el programa incluye exposiciones de tres especialistas. Martín Rapp analizará la economía empresarial, Gonzalo Chávez abordará la situación macroeconómica y Róger López presentará un análisis sobre el comportamiento del consumidor.

En total, el CEO Summit 2026 reunirá a 23 expositores en una jornada que busca generar propuestas y reflexiones para fortalecer el tejido empresarial boliviano y aportar a la construcción de una visión estratégica sobre el futuro de los negocios y la economía nacional.

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