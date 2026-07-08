Fundación Jubileo advierte que crisis de combustibles "no se resolverá a corto plazo" 

El analista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, afirmó que el desabastecimiento de combustibles y las largas filas en surtidores responden a un problema estructural derivado de la caída de la producción nacional de hidrocarburos, situación que obliga al país a depender cada vez más de las importaciones.

Bolivia no produce hidrocarburos desde 2015

Explicó que desde 2015 la producción de hidrocarburos líquidos disminuyó significativamente, lo que llevó a que actualmente Bolivia importe cerca del 95% del diésel y alrededor del 60% de la gasolina que consume el mercado interno.

Según el especialista, la importación de combustibles requiere disponibilidad de divisas y precios acordes al mercado internacional, condiciones que, a su juicio, limitan una solución inmediata a la crisis.

Velázquez señaló que la reciente apertura para la importación privada representa un avance, aunque advirtió que las empresas necesitarán tiempo para desarrollar infraestructura, logística y capacidad de distribución antes de ingresar plenamente al mercado.

Medidas necesarias para superar crisis energética

Asimismo, sostuvo que el país necesita una nueva Ley de Hidrocarburos que brinde seguridad jurídica, incentive la inversión privada y modifique el régimen fiscal para reactivar la exploración y producción de gas y petróleo.

“La causa de fondo es la caída en la producción”, afirmó el analista, al remarcar que el problema no es reciente, sino el resultado de varios años de reducción en la producción nacional.

También alertó que Bolivia podría comenzar a importar Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia finales de este año y, en los próximos años, incluso gas natural, debido al descenso sostenido de la producción.

¿Bolivia vivirá lo mismo que Venezuela?

En ese contexto, consideró que mantener precios subvencionados desincentiva la inversión y favorece el contrabando de combustibles, por lo que planteó avanzar hacia precios vinculados al mercado internacional acompañados de políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables.

“Ojalá que no”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que Bolivia enfrente una situación similar a la crisis energética vivida por Venezuela, aunque advirtió que ello dependerá de las decisiones que adopte el país en materia de política energética durante los próximos meses.

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