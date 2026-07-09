Destituyen a gerente de Boliviana de Aviación

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informó este 8 de julio que se tomó la decisión de remover de su cargo al gerente general de Boliviana de Aviación (BoA) Eduardo Valdivia, en medio de los recientes cuestionamientos públicos contra la autoridad de la aerolínea estatal.

La decisión fue comunicada mediante una publicación oficial, en la que la cartera de Estado señala que la medida responde a los “acontecimientos recientes” vinculados al ejecutivo de la empresa.

Comunicado oficial

En el comunicado, el Ministerio señala que la remoción se da dentro del compromiso gubernamental de recuperar las empresas estratégicas del país.

“El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda comunica que, debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento sobre el Gerente General de Boliviana de Aviación (BoA), se tomó la decisión de removerlo de su cargo”, indica el documento.

Gobierno habla de recuperación de empresas estratégicas

La cartera de Obras Públicas también remarcó que el Gobierno está comprometido con la recuperación de las empresas estratégicas consideradas patrimonio de los bolivianos.

“Nuestro Gobierno está plenamente comprometido con la recuperación de las empresas estratégicas que son patrimonio de todos los bolivianos”, señala el comunicado.

Medida en medio de polémica

La decisión se conoce después de cuestionamientos contra la administración de BoA, entre ellos observaciones por la situación operativa de la aerolínea estatal y denuncias públicas relacionadas con el entonces gerente general.

En los últimos días, legisladores pidieron explicaciones sobre la situación de la empresa, la disponibilidad de aeronaves y las decisiones asumidas por su administración.

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