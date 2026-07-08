Fiscalía inicia investigación contra el gerente de BoA por viaje a Miami

El Ministerio Público comunicó el inicio de una investigación preliminar contra Eduardo Valdivia Medling, gerente general de Boliviana de Aviación, según el documento fiscal dirigido al juez de turno de Instrucción Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de la Capital.

El caso fue abierto de oficio por la Fiscalía y está registrado con el número 201102012604629, con fecha de inicio 8 de julio de 2026.

Tres presuntos delitos investigados

De acuerdo con el informe fiscal, la investigación se abrió por los presuntos delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, previstos en los artículos 151, 146 y 147 del Código Penal.

El fiscal asignado al caso es Juan Marcelo Quispe Choque, de la Unidad de Análisis de Casos de La Paz.

Denuncia política por viaje a Miami

La investigación surge en medio de cuestionamientos públicos al gerente de BoA. La senadora Claudia Mallón pidió la destitución de Eduardo Valdivia tras denuncias de que habría viajado a Estados Unidos para presenciar el Mundial de Fútbol, mientras la aerolínea estatal enfrenta problemas operativos. la legisladora también observó que el pasaje de retorno Miami-La Paz le habría costado Bs 933.

Gobierno pidió informe

Ante la polémica, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que solicitará un informe al gerente de BoA para conocer las razones del viaje y evaluar si corresponde asumir medidas.

Por su parte, BoA informó mediante un comunicado que Valdivia se ausentó temporalmente por asuntos personales, bajo una modalidad sin goce de haberes, y aseguró que la empresa continúa fortaleciendo su gestión operativa con la incorporación de nuevas aeronaves.

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