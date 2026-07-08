Sacaba interviene unidad educativa tras denuncias de presunto abuso a menores

La Dirección de Género, Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba anunció una intervención inmediata en una unidad educativa local, luego de que se realizaran dos graves denuncias de presunto abuso en contra de menores de edad. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para su respectiva investigación penal.

Omar Terrazas, jefe de la Unidad de Género y Generacional de Sacaba, informó que las autoridades actuaron de manera oportuna tras conocerse el primer hecho, el cual involucra a un niño de 5 años. La víctima ya está recibiendo el abordaje psicológico necesario y se ha procedido con la entrevista preliminar correspondiente.

"Todas las debidas diligencias se han llevado de manera rápida y eficiente tratándose de niños, niñas y adolescentes. Se va a intervenir con los talleres correspondientes", aseguró Terrazas.

Alerta ante un posible segundo caso

El funcionario también reveló que el personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 4 se encuentra procesando una segunda denuncia en el mismo establecimiento. Actualmente, se realiza la entrevista formativa a otro menor que figura como presunta víctima.

El municipio enfatizó que los protocolos de actuación se activan de forma inmediata ante cualquier alerta, ya sea que provenga de los padres de familia, los maestros o la dirección del centro educativo.

Desafíos en el abordaje psicológico

Terrazas explicó que el tratamiento de estos casos requiere de extrema sensibilidad y paciencia por parte de los especialistas, dado que el proceso de contención y declaración de los menores es complejo.

Activación del protocolo: La movilización del equipo técnico es inmediata tras recibir la denuncia.

Localización de la víctima: Si la denuncia no proviene directamente de los padres, la prioridad es ubicar al entorno familiar del menor.

Entrevistas especializadas: Las autoridades recuerdan que los niños no siempre se abren a declarar de inmediato, por lo que el proceso de esclarecimiento puede tomar horas o sesiones prolongadas debido a la delicadeza de la situación.

La comuna de Sacaba ratificó su compromiso de aplicar estrictamente los protocolos de protección a la infancia y continuar con el seguimiento psicológico y legal para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

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