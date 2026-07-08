Caza furtiva de vicuñas en Potosí: dos personas fueron aprehendidas en Colcha K

La Dirección Departamental de Pofoma, informó sobre la intervención de un presunto caso de caza ilegal de vicuñas registrado el 5 de julio en la comunidad de Viluyo, municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí.

Según el reporte preliminar, comunarios del lugar interceptaron a dos personas que presuntamente realizaban la actividad ilícita utilizando un arma de fuego y un vehículo motorizado.

Al verse descubiertos, los sindicados habrían intentado huir y abandonaron el arma en el lugar. Tanto el arma de fuego como el vehículo utilizado fueron asegurados por las autoridades como parte de los elementos colectados dentro de la investigación.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público de Uyuni y es investigado inicialmente por el presunto delito de biocidio, sin descartar que puedan surgir otros tipos penales conforme avance el proceso.

Personal policial trasladó a las personas aprehendidas para que sean procesadas de acuerdo con la normativa vigente.

El hecho genera preocupación por la protección de la fauna silvestre, especialmente de especies como la vicuña, considerada un símbolo de la biodiversidad andina y cuya conservación depende tanto del control institucional como de la vigilancia de las comunidades

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