“Esas lágrimas son de todos”: el emotivo mensaje de Shakira a Luis Díaz

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó dolor entre los hinchas, pero también un profundo sentimiento de orgullo. Una de las voces que se sumó al reconocimiento fue la de Shakira, quien dedicó un emotivo mensaje a la Selección tras la derrota ante Suiza en la tanda de penales.

La cantante colombiana, que acompañó de cerca el recorrido de la Tricolor durante el torneo, agradeció la entrega del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y destacó el esfuerzo mostrado en la Copa del Mundo.

“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos”, escribió la artista en una historia publicada en su cuenta de Instagram poco después del partido.

Shakira también lamentó que Colombia no haya podido avanzar a los cuartos de final y, fiel a su estilo, dejó una frase con humor y resignación: “Está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando la cantante se refirió a Luis Díaz, quien fue captado entre lágrimas tras la eliminación. Para Shakira, esa imagen representó el sentimiento de millones de colombianos que vivieron el partido con ilusión, tensión y esperanza hasta el último penal.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”, expresó.

La artista cerró su mensaje agradeciendo al plantel por la forma en que representó al país, pese a que el resultado no fue el esperado.

“Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”, escribió.

Colombia quedó eliminada tras empatar 0-0 con Suiza durante el tiempo reglamentario y la prórroga, antes de caer 4-3 en la definición desde el punto penal.

Aunque el sueño mundialista terminó antes de lo esperado, el mensaje de Shakira reflejó el sentir de muchos hinchas: dolor por la eliminación, pero también gratitud por una selección que compitió, emocionó y dejó el nombre del país en alto.

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