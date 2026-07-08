La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en coordinación con el Ministerio Público investiga un presunto caso de feminicidio registrado en el Trópico de Cochabamba, luego de que una mujer falleciera en el Hospital Viedma, donde fue internada con graves lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima llegó al centro médico referida desde el Trópico de Cochabamba con un traumatismo craneoencefálico producto de una presunta agresión.

Según los antecedentes del caso, la mujer habría denunciado la pasada semana que fue víctima de violencia por parte de su pareja. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció internada hasta que perdió la vida este miércoles.

Tras conocerse el fallecimiento, personal de la Felcv se trasladó hasta la morgue del Hospital Viedma para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades dentro de la investigación que fue aperturada como un presunto feminicidio.

Los familiares de la víctima evitaron referirse al caso y no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información y realizando las actuaciones necesarias para esclarecer la muerte de la mujer.

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