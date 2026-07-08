Madrastra es enviada a prisión preventiva por presunto maltrato infantil en Puerto Villarroel

Un caso de presunto maltrato infantil ocurrido en el municipio de Puerto Villarroel causó indignación entre los vecinos del barrio San Simón, en Valle Sacta, quienes denunciaron las constantes agresiones que habría sufrido una niña de cinco años presuntamente a manos de su madrastra.

De acuerdo con los antecedentes, la menor vivía con su padre y su madrastra tras el fallecimiento de su madre. Las agresiones fueron registradas en video por vecinos del sector, quienes decidieron denunciar el caso ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

En las imágenes se observa a la mujer sujetar a la niña por la ropa y agredirla físicamente, presuntamente con golpes y patadas. Según los denunciantes, estos actos de violencia eran constantes.

Tras conocerse el caso, personal de la Defensoría intervino y rescató a la menor para ponerla bajo protección. La niña actualmente se encuentra al cuidado de su abuela paterna, mientras continúa el seguimiento de las autoridades.

Como parte de la investigación, la madrastra fue procesada por presunta violencia física y maltrato infantil y la autoridad judicial dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de mujeres San Sebastián, en la ciudad de Cochabamba.

Asimismo, el padre de la menor también es investigado dentro del proceso, debido a que existen denuncias sobre una posible participación o conocimiento de las agresiones.

El Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación de Cochabamba informó que realiza el seguimiento al caso para garantizar la restitución de los derechos de la niña y brindar el acompañamiento correspondiente.

Los vecinos del barrio San Simón esperan que las investigaciones permitan esclarecer completamente los hechos y que se sancione a todos los responsables, con el fin de garantizar justicia para la menor.

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