La Policía Boliviana investiga una presunta red de trata de personas con fines de mendicidad forzada, luego del rescate de cinco niños que eran trasladados entre departamentos para pedir limosna. El caso salió a la luz tras la muerte de una bebé de seis meses, hecho que derivó en una investigación que ya dejó dos personas con detención preventiva.

La jefa nacional de la División de Trata y Tráfico de Personas, Gaby Coca, informó que los principales investigados son dos familiares de la menor, quienes presuntamente alquilaban a la bebé para obtener dinero en las calles.

“Tenemos una investigación abierta por el delito de trata de personas con la finalidad de mendicidad forzada. Estas personas alquilan a esta bebé para trasladarla desde Santa Cruz y obtener un beneficio económico utilizándola para pedir limosna”, explicó la autoridad.

Rescatan a menores de edad utilizados para pedir limosna

Durante el operativo también fueron rescatados otros cuatro menores de entre 9 y 13 años, quienes, según la investigación, portaban carteles con mensajes sobre supuestas enfermedades para solicitar ayuda económica en las calles. Todos quedaron bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La Policía también investiga a los padres biológicos de la bebé y de los demás menores, debido a que existen indicios de que habrían aceptado entregar a sus hijos a cambio de dinero.

“Ellos habrían acordado el pago de Bs 150 por trasladar a la bebé y además recibir 50 bolivianos diarios producto de la actividad. Vemos que los propios padres son parte de este proceso y utilizan a sus hijos para beneficiarse económicamente”, señaló Coca.

Trata y tráfico de personas

La investigación se desarrolla por el delito de trata de personas, que contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión, aunque el fallecimiento de la bebé constituye un agravante que podría incrementar la sanción.

La autoridad pidió a la población denunciar cualquier situación similar, incluso de manera anónima, para facilitar el rescate de menores víctimas de explotación.

“Ante cualquier identificación con estas características denuncien inmediatamente a la Policía. La ley permite iniciar investigaciones de oficio y rescatar a estos menores para brindarles las medidas de protección necesarias”, afirmó.

La Policía continúa las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar si existen más niños que hayan sido víctimas de este tipo de explotación.

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