Diputado chileno alerta que ley de autos chutos en Bolivia podría aumentar robos en Chile

El diputado chileno Sebastián Videla manifestó su preocupación por el proyecto de ley que busca regularizar vehículos indocumentados en Bolivia, conocidos como “autos chutos”, y advirtió que una eventual aprobación de la norma podría generar un impacto directo en la seguridad de su país.

Según el legislador, desde que se anunció la iniciativa en Bolivia, en Chile se habría registrado un incremento en el robo de vehículos, situación que atribuye al posible traslado irregular de motorizados hacia territorio boliviano.

“Estamos preocupados por este proyecto de ley que se quiere llevar adelante en Bolivia. Desde que se anunció, está trayendo efectos en Chile, porque ha aumentado el robo de vehículos en los últimos días”, afirmó Videla.

El parlamentario sostuvo que, si bien cada país tiene la facultad de debatir y aprobar sus propias normas, en este caso considera que la propuesta boliviana estaría generando consecuencias fuera de sus fronteras.

“Cualquier país puede sacar el proyecto que considere conveniente, se discutirá y se aprobará, pero lo grave acá es que el proyecto que quieren aprobar está afectando a Chile”, señaló.

Videla anunció que acudirá a instancias internacionales para exponer la situación y pedir que se conozca la preocupación chilena. Además, informó que solicitó una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y que enviará un oficio con detalles del caso para que se evalúe una posición pública ante la Cancillería boliviana.

El diputado también denunció la presunta llegada de vehículos en caravana hacia Bolivia, algunos sin placas, y cuestionó que estos motorizados puedan ingresar sin mayores inconvenientes.

“Autos en caravana llegando a Bolivia sin patente, y la Policía boliviana los deja ingresar sin ningún inconveniente. Esto es más grave de lo que algunos piensan”, sostuvo.

Asimismo, Videla afirmó que en Chile se están utilizando distintos mecanismos para sustraer vehículos, desde robos mediante dispositivos electrónicos hasta hechos con violencia. Según explicó, algunos motorizados serían llevados posteriormente a sectores clandestinos, como piques mineros o cuevas, antes de ser trasladados hacia la frontera.

El legislador pidió mayor atención de las autoridades chilenas y bolivianas, al considerar que la posible regularización de vehículos indocumentados podría incentivar redes dedicadas al robo y traslado ilegal de autos.

La discusión por el proyecto de nacionalización de autos chutos continúa generando rechazo en diferentes sectores, mientras crecen los pedidos para reforzar los controles fronterizos y evitar que vehículos robados en países vecinos terminen circulando de manera irregular en Bolivia.

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