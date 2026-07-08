¿Qué cambia? Entra en vigencia la eliminación de la ficha técnica ambiental

Los emprendedores del municipio de Santa Cruz ya no deberán presentar la ficha técnica ambiental como requisito para tramitar una licencia de funcionamiento. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal y, según sus autoridades, entra en vigencia de manera inmediata.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, señaló que la eliminación de este requisito responde a un compromiso asumido durante la campaña electoral y permitirá simplificar los trámites para quienes buscan iniciar un negocio.

"La ficha técnica ambiental era un requisito para las licencias de funcionamiento y al haber abrogado esta disposición, lo que se ha establecido es que de 30 requisitos que vos necesitabas para obtener tu licencia de funcionamiento, ahora han bajado a siete requisitos", indicó.

Según Nayar, la eliminación de la ficha técnica beneficiará a personas que desarrollan actividades que no generan un impacto ambiental, como comercios o peluquerías, evitando que deban realizar un trámite que, a su criterio, no correspondía.

"Si vos te dedicabas a comercializar zapatos o tenis, te pedían esta dichosa ficha técnica ambiental. Si vos te dedicabas a la peluquería y recortabas el cabello, también te pedían esta dichosa ficha técnica ambiental", afirmó.

La presidenta del Concejo sostuvo que esta disposición también busca evitar actos de corrupción y extorsión que, según denunció, se presentaban durante la anterior gestión municipal.

"Hemos visto denuncias donde le pedían hasta 6.500 bolivianos para omitir este requisito... era utilizado como un mecanismo de extorsión", aseguró.

Finalmente, la autoridad aseguró que la lucha contra la corrupción continuará durante la actual gestión y advirtió que cualquier irregularidad será investigada.

"Si es que se encuentra alguna irregularidad, se van a tomar las acciones que correspondan y eso lo deben saber todos los funcionarios de este municipio", concluyó.

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