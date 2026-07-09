"Fue un error político, no algo ilegal": En exclusiva en QNMP exgerente de BoA habla sobre su viaje y su destitución

El exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda y aseguró que su destitución responde a un "error político", pero rechazó haber cometido alguna ilegalidad durante el viaje familiar que generó la polémica.

Valdivia explicó que el viaje a Miami había sido planificado con mucha anticipación, incluso antes de asumir la gerencia de la aerolínea estatal, y que para realizarlo solicitó una licencia sin goce de haberes.

"Estábamos empezando a hacer un muy buen trabajo con muchos planes que podían resultar en una mejor aerolínea, pero también encuentro que mi viaje fue desafortunado y uno tiene que asumir las consecuencias de esto", manifestó.

Según el exgerente, su mayor equivocación fue aceptar el cargo sin advertir que tenía un viaje previamente programado con su familia.

"Yo tenía comprados los pasajes con mucha anterioridad, incluso antes de ingresar a trabajar en la empresa nacional. Creo que mi gran error fue no haber mencionado esto. Pedí un permiso sin goce de haber porque entendía que no podía estar de viaje sin vacaciones y cobrando al Estado", afirmó.

Valdivia reconoció que durante los conflictos sociales incluso evaluó cancelar el viaje, aunque finalmente decidió mantenerlo.

"No me arrepiento de la decisión que tomé; me arrepiento de no haberlo pensado antes de asumir el cargo. Fue un error político, no algo ilegal, porque me fui sin goce de haberes. A pesar de estar de viaje, no hubo un solo día en que dejara de trabajar", aseguró.

Beneficios en pasajes

Sobre las denuncias relacionadas por haber adquirido un pasaje a Miami en un costo de 933 bolivianos, Valdivia afirmó que se trata de un derecho establecido para todos los trabajadores de la empresa y negó haber recibido privilegios especiales.

"Es un beneficio que tienen absolutamente todos los empleados. Todas las aerolíneas del mundo cuentan con este tipo de beneficios. Después de toda la polémica decidí comprar un pasaje normal para mi retorno", explicó.

También detalló que BoA contempla dos tipos de beneficios para sus funcionarios: diez pasajes anuales sujetos a disponibilidad para el trabajador y su familia directa, además de un pasaje gratuito por cualquier ruta una vez cumplido un año de servicio.

"Estos pasajes no generan pérdidas directas porque están sujetos a disponibilidad. Si un pasajero necesita ese asiento, el funcionario debe bajarse del avión. No es un beneficio para mí, sino para todos los empleados de BoA", indicó.

Respecto a la investigación iniciada por el Ministerio Público, Valdivia afirmó que colaborará con las autoridades y dijo sentirse tranquilo. "Me parece bien que la Fiscalía investigue porque es una norma que está dentro de la compañía y no se ha roto absolutamente nada. Estoy tranquilo porque no hay nada ilegal que se haya hecho", declaró.

"Me voy tranquilo porque estoy seguro de que nunca hubo mala fe ni malversación de fondos. Entiendo la decisión que tomó el Ministerio porque se trata de una empresa pública y las decisiones se toman de otra manera", concluyó.

El Ministerio Público inició una investigación contra Eduardo Valdivia por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. El ejecutivo había sido posesionado como gerente de Boliviana de Aviación el pasado 20 de abril y fue destituido tras la controversia generada por su viaje al exterior.

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