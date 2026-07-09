Exportadores advierten que escasez de carburante afecta sus compromisos internacionales

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) alertó que el 60% de sus camiones se encuentran paralizados en largas filas para conseguir carburantes en todo el territorio nacional. En este sentido, indican que esta situación frena el traslado de la producción hacia los puertos, agravando el panorama de un sector que venía de soportar 53 días de bloqueos de carreteras.

Contratos internacionales en riesgo

En este sentido, alertan que el desabastecimiento logístico ha provocado que el país pierda seriedad comercial y contratos de venta clave en el exterior, que ahora intentan ser reprogramados de emergencia.

“Ya hemos perdido imagen a nivel internacional, hemos perdido contratos de muchas de nuestras exportaciones, estamos queriendo reprogramarlas o reconducirlas y lamentablemente no hemos podido avanzar porque nos está faltando el combustible para llegar a los puertos”, enfatizó Oswaldo Barriga, presidente de la institución.

El sector privado advierte que la parálisis actual frena cualquier intento de recuperación económica y deteriora la confianza de los inversionistas extranjeros. Ante este escenario, la dirigencia empresarial exige el suministro inmediato de diésel, seguridad jurídica y estabilidad para demostrar que el país mantiene su capacidad productiva interna.

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