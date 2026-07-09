Bolivian Business 'CEO Summit 2026' reunió a más de 450 líderes y planteó una nueva agenda empresarial

Con la participación de más de 450 asistentes, el Bolivian Business 'CEO Summit 2026' concluyó consolidándose como un espacio de análisis y debate sobre los principales desafíos económicos y empresariales del país. Los organizadores destacaron la amplia convocatoria y el objetivo de construir una nueva agenda para el sector privado.

La directora comercial nacional de Bolivian Business, Isabel Carvajal, afirmó que la renovada versión del evento superó las expectativas y permitió reunir a representantes de distintos sectores para intercambiar propuestas y generar valor.

"Estamos sorprendidos con la aceptación que ha tenido el renovado Bolivian Business 'CEO Summit 2026'. Esperamos que para 2027 podamos generar la nueva agenda empresarial de Bolivia", señaló.

Explicó que durante la jornada se compartieron análisis, datos y reflexiones sobre temas considerados prioritarios para el desarrollo del país, entre ellos la seguridad jurídica y la generación de mayor valor para las empresas.

Por su parte, el director ejecutivo de Bolivian Business, Jaime Calderón informó que el encuentro incluyó cinco paneles especializados en construcción, vivienda, comercio exterior y energía, además de exposiciones sobre macroeconomía, industria y consumo.

Calderón remarcó que el objetivo del evento fue brindar herramientas para que el sector empresarial pueda planificar sus inversiones y estrategias a mediano plazo.

"Hemos recibido en cuatro horas insumos muy valiosos para pensar en los próximos cinco años. Hemos integrado a diez comunidades empresariales grandes y estamos muy felices con las 450 personas que nos acompañaron", concluyó.

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