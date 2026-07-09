El dólar oficial rompe la barrera de los Bs 10: El BCB fija la cotización para este jueves

En un movimiento que confirma la tendencia al alza de la divisa estadounidense, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este miércoles la nueva cotización oficial del dólar que regirá en todo el territorio nacional a partir de este jueves 9 de julio, fijando el valor de la moneda extranjera en Bs 10,10.

Con esta nueva actualización, el tipo de cambio oficial supera la barrera de los 10 bolivianos, consolidando una semana de incrementos diarios consecutivos por parte del ente emisor.

La evolución del dólar oficial esta semana

La cotización del sector oficial ha mostrado un ascenso acelerado en los últimos cuatro días, escalando un total de 27 centavos desde el inicio de la semana laboral:

Lunes 6 de julio: Bs 9,83

Martes 7 de julio: Bs 9,89

Miércoles 8 de julio: Bs 9,96

Jueves 9 de julio: Bs 10,10

El mercado paralelo se mantiene por encima del valor oficial

Por su parte, el mercado informal continúa operando por encima de la banda estatal, aunque con una diferencia menor tras el último ajuste del gobierno.

Según los datos en tiempo real reportados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada de este martes, el dólar en el mercado paralelo se ubicaba en Bs 10,24 para la compra y en Bs 10,26 para la venta.

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