Cisterneros denuncian retrasos en pagos desde febrero y exigen nivelación de fletes

El sector de los Cisterneros del Oriente se movilizó este miércoles ante las puertas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para exigir una reunión urgente con las autoridades. Sergio Kosky, presidente del sector, denunció que las empresas sufren un retraso en los pagos desde febrero y de GLP desde enero, además de la retención de devoluciones económicas.

"Es vital e importante, primero, pagar lo atrasado porque es inviable que el sector pueda cumplir con el Estado cuando el Estado no cumple con él", manifestó Kosky para visibilizar el fuerte ahogo financiero que atraviesan.

Según detalló el representante, la deuda acumulada en lo que respecta a gasolina y diésel asciende aproximadamente a 200 millones de bolivianos por lote cada mes.

Exigencia de diálogo y nivelación de fletes

Además de los desembolsos atrasados, el sector demanda la instalación de una mesa de diálogo enfocada en la nivelación de los fletes de transporte internacional. El dirigente sectorial lamentó que el rubro lleve 14 años sin recibir un incremento neto real en sus tarifas base, lo que reduce drásticamente sus márgenes de ganancia.

Kosky explicó que viajar a Paraguay, Chile, Perú o Argentina implica cubrir peajes, sueldos y seguros que hoy se calculan bajo una realidad económica muy distinta. Pese a la situación, aclaró que se mantuvieron trabajando con patriotismo para no sacrificar a la población ni al aparato productivo nacional.

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