¿A cuánto está el dólar hoy? El BCB publica un nuevo tipo de cambio

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 9 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 10,10, según la publicación diaria de la entidad. El nuevo valor representa un incremento respecto al registrado el miércoles 8 de julio, cuando la cotización oficial se situó en Bs 9,96.

Mientras tanto, el mercado paralelo mostró una cotización diferente. De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar se ubicó en Bs 10,43 para la compra y Bs 10,34 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,24 para la compra y Bs 10,26 para la venta, reflejando variaciones en ambos valores.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos para operaciones comerciales y financieras.

El BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial continuará publicándose diariamente en el marco del régimen de tipo de cambio flexible implementado por la entidad.

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