Petrobras y Bolivia abren una nueva etapa de negociación para reactivar la producción de gas

El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles la instalación de mesas técnicas con Petrobras para negociar una mayor participación de la petrolera brasileña en el sector de hidrocarburos, en un contexto marcado por la disminución de la producción de gas natural en el país.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó a través de sus redes sociales que sostuvo una reunión con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, con el objetivo de abrir una agenda de trabajo que impulse el desarrollo del sector energético boliviano.

La reunión se realizó en Río de Janeiro y contó también con la participación de los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza; y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

Acuerdan iniciar negociaciones

El Ministerio de Hidrocarburos explicó que el encuentro forma parte de los compromisos asumidos por los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reciente cumbre del Mercosur realizada en Paraguay.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron instalar mesas técnicas para iniciar negociaciones orientadas a ampliar la participación de Petrobras en el sector hidrocarburífero boliviano.

Según la cartera de Estado, la empresa brasileña manifestó su disposición para trabajar bajo una agenda abierta que permita fortalecer la cooperación energética y generar beneficios para ambos países.

Cooperación energética

La semana pasada, Lula da Silva informó que ambos gobiernos decidieron acelerar las negociaciones para concretar nuevos acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas natural.

Las conversaciones para incrementar la producción de gas y aumentar los envíos hacia Brasil comenzaron en enero de este año, durante la visita oficial del presidente Rodrigo Paz a Brasilia.

El mandatario brasileño destacó entonces que la cooperación energética constituye uno de los pilares de la relación bilateral, especialmente en un escenario internacional marcado por la incertidumbre en el abastecimiento de combustibles.

Caída de la producción de gas

Petrobras llegó a ser responsable de cerca del 60 % de la producción de gas natural en Bolivia, aunque actualmente participa con alrededor del 25 % del total nacional.

En los últimos años, Bolivia experimentó una sostenida caída en la producción de gas. De acuerdo con datos oficiales, el país pasó de producir 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a una proyección de 26 MMmcd para este año.

La reducción de la producción también impactó en las exportaciones. Desde septiembre de 2024, Bolivia dejó de enviar gas natural al mercado argentino, mientras Brasil se mantiene como su principal comprador.

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