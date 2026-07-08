Ante alerta por billetes falsos en provincias, conoce la regla de oro para no dejarse estafar: "Mire, toque e incline"

Tras el reciente desmantelamiento de una imprenta clandestina en el municipio de Achocalla, la Fiscalía de La Paz encendió las alarmas al confirmar que parte del dinero adulterado ya se encuentra en circulación, especialmente en las provincias del departamento. Ante esta amenaza a la economía familiar, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lanzó una guía de emergencia para que la población aprenda a blindarse contra los estafadores.

Los especialistas policiales, el teniente coronel Nevill Orlando Costano y el teniente Briyan Silva, resumieron para la agencia ABI, la clave de la seguridad en una regla infalible de tres pasos: “Mire, toque e incline”. Con este método, cualquiera puede identificar cinco señales críticas que los falsificadores simplemente no pueden replicar.

Las 5 señales clave para detectar un billete falso

Evitar un engaño toma solo unos segundos. Al recibir un billete, verifique lo siguiente:

1. La marca de agua a contraluz (Mire): Levante el billete hacia la luz solar o use la linterna de su celular. En los billetes auténticos se verá el rostro de un prócer integrado textualmente en el papel (hecho de fibras de algodón). Si la imagen parece una simple impresión superficial, el billete es falso.

2. Coincidencia perfecta de imágenes (Mire): Observe las zonas en blanco a contraluz. Las figuras impresas en ambos lados deben acoplarse a la perfección. Si están desalineadas o sobrepuestas, rechace el billete.

3. El relieve al tacto (Toque): Al pasar los dedos por los textos, números y figuras principales, se debe sentir una textura alta y clara en sectores específicos. Los falsificadores usan papeles texturizados, pero el relieve se siente tosco o en áreas donde no debería estar.

4. Resistencia y firmeza del papel (Toque): El papel moneda original está hecho de algodón, lo que lo hace flexible y resistente al trote diario. El papel falsificado se siente rígido como papel común, se deforma, se rasga y se deteriora con extrema facilidad.

5. El efecto tornasol (Incline): Mueva el billete bajo la luz. Los elementos de seguridad legítimos cambian de brillo o tonalidad según el ángulo. En las copias falsas, este efecto desaparece por completo al tratarse de una impresión opaca y fija.

Recibir un billete y dedicar unos segundos a revisarlo puede evitar una estafa. Infografía: ABI.

¿Dispone de luz ultravioleta? El truco definitivo

Si maneja un negocio o cuenta con una linterna UV, la verificación es inmediata:

El truco óptico: Bajo luz ultravioleta, el billete auténtico se mantiene oscuro y revela pequeñas fibras luminosas de seguridad. El billete falso se ilumina intensamente (se ve blanqueado) debido a los químicos y blanqueadores ópticos del papel común.

¿Qué pasa con los dólares y de dónde viene la amenaza?

Las autoridades advierten que los dólares también están bajo la lupa. Para la moneda estadounidense se aplica exactamente la misma lógica ("mire, toque e incline"), prestando especial atención a las marcas de agua y a la banda de seguridad tridimensional de las series más nuevas.

Esta campaña de concienciación se da luego del golpe policial del pasado 3 de julio, cuando se allanó una imprenta clandestina en Achocalla. En el lugar se incautó maquinaria de alta tecnología destinada a falsificar cortes de Bs 10, 20, 50, 100 y 200, además de evidencia que demostraba que ya preparaban la producción ilegal de dólares.

La recomendación final de la FELCC es contundente: Ante la más mínima sospecha, no acepte el billete y denuncie el hecho de inmediato para frenar el avance de este delito en el país.

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