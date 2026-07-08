Gobierno anuncia retorno de Petrobras y apunta a reactivar el sector hidrocarburífero

En lo que se perfila como un hito para la economía nacional, la gigante petrolera brasileña Petrobras oficializó su retorno a Bolivia. El anuncio llega tras una reunión estratégica celebrada en la ciudad de Río de Janeiro entre una delegación de alto nivel del Gobierno boliviano y los máximos ejecutivos de la compañía extranjera, con el objetivo de restablecer vínculos y ampliar las operaciones en el sector de los hidrocarburos.

El ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Marcelo Blanco Quintanilla, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, calificando el acuerdo como un logro histórico que consolida la visión del presidente Rodrigo Paz Pereira.

"¡Petrobras vuelve a Bolivia! La visión del Pdte. Rodrigo Paz Pereira se consolida con este logro histórico. Gracias a su gestión estratégica, nos reunimos con Magda Chambriard para abrir mesas técnicas y una agenda abierta que impulse el desarrollo de nuestra patria", destacó la autoridad ministerial.

Agenda abierta y mesas técnicas

El encuentro bilateral estuvo encabezado por el ministro Marcelo Blanco y Magda Chambriard, presidenta de Petrobras. Ambas partes coincidieron en la necesidad de diseñar una agenda de trabajo inmediata y la apertura de mesas técnicas orientadas a viabilizar nuevas inversiones, optimizar la cooperación energética y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El retorno de la firma brasileña se produce en un escenario donde la propia estatal de Brasil manifestó su interés explícito en expandir su presencia en el territorio boliviano, reactivando proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo.

Con este paso, el Gobierno busca revertir la tendencia del sector hidrocarburífero nacional mediante alianzas internacionales masivas, posicionando nuevamente a Bolivia como un socio energético clave en la región de la mano de YPFB y Petrobras.

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