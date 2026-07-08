De basura a recurso: así opera la planta que busca transformar los residuos en Cochabamba

La gestión de residuos sólidos en el municipio del Cercado busca dar un giro tecnológico y ambiental. En la zona de Cotapachi, la planta piloto de separación operada por la Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (Cinva) ya se encuentra procesando parte de la basura que generan diariamente los cochabambinos, logrando recuperar toneladas de materiales reciclables y reduciendo el impacto ambiental.

Actualmente, la planta opera en dos turnos gracias al trabajo de 22 obreros y personal de mantenimiento, además de 3 técnicos especializados, convirtiéndose también en una nueva fuente de empleo para la región.

El circuito de la basura: del residuo al recurso

El administrador del complejo de la empresa Cinva, Ángel Arce, detalló el minucioso recorrido que siguen los desechos desde que ingresan a las instalaciones:

Apertura y primera selección: Los camiones depositan los residuos del Cercado en el área principal, donde el personal rompe las bolsas y realiza una primera clasificación manual de botellas plásticas y vidrios. El "trómel" metálico: Los desechos pasan a una gran máquina cilíndrica rotatoria llamada trómel. Este dispositivo se encarga de separar de forma automática toda la materia orgánica del resto de los desperdicios. Clasificación detallada de plásticos y metales: Tras salir del trómel, el flujo de basura restante pasa por una línea donde los operarios clasifican minuciosamente tres tipos distintos de plásticos, metales y botellas de vidrio. Lo que queda rezagado y no se puede recuperar, se deriva a la disposición final.

"Al separar la materia orgánica en origen, logramos controlar y evitar la generación de lixiviados (líquidos contaminantes). Esa materia orgánica se somete a un proceso de secado y tratamiento especial para ser convertida en compost útil para la agricultura", destacó Arce.

El reto de las 600 toneladas: una proyección a gran escala

Aunque Cochabamba genera más de 600 toneladas de basura al día, la planta piloto actual procesa entre 120 y 150 toneladas diarias, con un tope máximo de 250 toneladas. Si bien por ahora no abastece el total del municipio, este es solo el primer paso de un ambicioso plan de expansión.

Cinva anunció que se tiene proyectada la instalación de cuatro líneas industriales mucho más grandes. Estas nuevas infraestructuras contarán con trómeles de gran escala que permitirán absorber holgadamente el 100% de los residuos del Cercado. De hecho, según las autoridades de la empresa, el diseño final del complejo industrial está sobredimensionado, garantizando que Cochabamba tendrá la capacidad técnica necesaria para tratar toda su basura durante las próximas décadas.

Mira la programación en Red Uno Play